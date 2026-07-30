Из онлайна – в студотряды! Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» стартовал в Минске

Лайки за созидательный контент. Вместо традиционных лекций и панельных дискуссий участники форума «Блог.Бай. Третий трудовой» сегодня, 30 июля, направились в студенческие отряды. Масштабный медиапроект объединил в Минске полсотни блогеров – от новичков до авторов с миллионной аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярные контент‑мейкеры разъехались по ведущим предприятиям, чтобы лично попробовать себя в рабочих профессиях. На Минском автомобильном заводе сначала для гостей устроили экскурсию по корпоративному музею. Затем – строгий инструктаж по технике безопасности. А после – получение рабочей формы и полноценное включение в процесс. Для многих мобильных авторов, привыкших лишь создавать контент в смартфонах, это стало настоящим открытием. Возможность не просто увидеть, как создается техника, а поучаствовать в ее сборке, – уникальный опыт, который сложно передать через объектив камеры. Тем не менее сетевые публикации лились рекой: живые эмоции, кадры с конвейера, интервью с рабочими и студотрядовцами.

Артем Климовцов, блогер:

Это очень круто. Сам был когда‑то в студотряде. Теперь повторить этот опыт – просто невероятно и круто.