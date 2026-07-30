Из онлайна – в студотряды! Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» стартовал в Минске
Лайки за созидательный контент. Вместо традиционных лекций и панельных дискуссий участники форума «Блог.Бай. Третий трудовой» сегодня, 30 июля, направились в студенческие отряды. Масштабный медиапроект объединил в Минске полсотни блогеров – от новичков до авторов с миллионной аудиторией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярные контент‑мейкеры разъехались по ведущим предприятиям, чтобы лично попробовать себя в рабочих профессиях. На Минском автомобильном заводе сначала для гостей устроили экскурсию по корпоративному музею. Затем – строгий инструктаж по технике безопасности. А после – получение рабочей формы и полноценное включение в процесс.
Для многих мобильных авторов, привыкших лишь создавать контент в смартфонах, это стало настоящим открытием. Возможность не просто увидеть, как создается техника, а поучаствовать в ее сборке, – уникальный опыт, который сложно передать через объектив камеры. Тем не менее сетевые публикации лились рекой: живые эмоции, кадры с конвейера, интервью с рабочими и студотрядовцами.
Артем Климовцов, блогер:
Это очень круто. Сам был когда‑то в студотряде. Теперь повторить этот опыт – просто невероятно и круто.
Александра Гурская, блогер:
Это действительно очень крутая возможность попробовать себя в работе именно руками. Особенно летом.
Параллельный маршрут вел на железную дорогу – там работал сервисный отряд. Блогеры на день стали проводниками: они проверяли билеты у посадочных платформ, помогали с размещением вещей и следили за комфортом в пути. А чтобы полностью погрузиться в профессию и ощутить ее реальный ритм, участники форума отправились в полноценный железнодорожный рейс.
Завтра они обязательно поделятся своими впечатлениями на съемках спецвыпуска ток‑шоу «По существу. Суперподкаст», который выйдет в эфир на СТВ.