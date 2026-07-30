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В Гомельском районе возводят свинокомплекс на 100 тысяч голов откорма в год

30 июля 2026 13:38
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Продовольственная безопасность и ставка на современное производство. В Гомельском районе появится уникальный для Беларуси свиноводческий комплекс. Развитие этой сферы находится под личным контролем Президента, ведь спрос на мясную продукцию стабильно высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском районе возводят свинокомплекс на 100 тысяч голов откорма в год-2

С ходом возведения объекта сегодня ознакомился премьер‑министр. Строительство развернулось в 15 километрах от агрогородка Урицкое. Прежде чем приступить к проекту, специалисты детально изучили передовой мировой опыт. Главные требования – жесткие санитарные нормы, автономия и стопроцентная автоматизация всех процессов – от кормления и взвешивания до контроля микроклимата. Здесь смогут выращивать до 100 тысяч свиней в год.

В Гомельском районе возводят свинокомплекс на 100 тысяч голов откорма в год-4

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:
У нас сегодня имеется 16 свинокомплексов. К сожалению, свинокомплексы в среднем по эксплуатации порядка 20-30 лет, а есть свинокомплексы более 45 лет. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Практически еженедельно с этого свинокомплекса мы будем продавать порядка 2 тысяч голов свиней, товарных свинок на мясокомбинатный откорм.

Завершить строительно‑монтажные работы планируют в конце 2027 года. Запуск комплекса намечен на январь 2028‑го. Сейчас готовность объекта составляет примерно 30 %. Заказчиком выступает Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект». Реализация этого крупного инвестпроекта позволит получать 12 тысяч тонн высококачественного мяса в год. Продукция будет поставляться и на экспорт.

# Сельское хозяйство

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