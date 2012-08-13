СТВ второй раз сняло сюжет про двор в Мачулищах после жалоб на форуме

Новости Беларуси. Телеканал СТВ месяц назад снял сюжет по просьбе жителей городского поселка Мачулищи. На форум сайта СТВ тогда поступила жалоба, что площадки возле их домов строители и коммунальники превратили в катакомбы. Чиновники пообещали исправить ситуацию и навести порядок во дворе. Однако, жалобы продолжают поступать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злополучный двор находится рядом со строящимся домом. Траншеи роют именно для него. Только вот длится такое благоустройство новостройки 8 месяцев. За это время одну и ту же яму под детской площадкой выкапывали и зарывали обратно несколько раз. По ошибке рабочих. Последние оправдываются: почему так долго строят - не знают сами. Мол, все зависит от руководства.

В райисполкоме, в свою очередь, оправдываются: сдача дома намечена на сентябрь. Поэтому все благоустройство ведется абсолютно по плану. А мелкие неудобства — дело временное.

Сергей Титков, председатель Мачулищанского поселкового сельского исполнительного комитета:

Я сегодня созванивался с ЖКХ. У них уже все готово. Они реально будут зарывать эти траншеи в ближайшее время. До конца августа.

Впрочем, жильцы таким словам уже почти не верят. Потому что единственное, что им остается делать - ждать. И на этот раз — осени.