Могут остановить посреди маршрута. С 16 июня в Минске усилят контроль оплаты проезда

Новости Беларуси. В Минске с 16 июня усилят контроль оплаты проезда в городском транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске с 16 июня усилят контроль оплаты проезда в городском транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь контролеры имеют право проверять автобусы на оборудованных остановочных пунктах посреди маршрута. Также «Минсктранс» призывает горожан ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.