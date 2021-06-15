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Могут остановить посреди маршрута. С 16 июня в Минске усилят контроль оплаты проезда

15 июня 2021 15:11
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Новости Беларуси. В Минске с 16 июня усилят контроль оплаты проезда в городском транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Могут остановить посреди маршрута. С 16 июня в Минске усилят контроль оплаты проезда-1

Теперь контролеры имеют право проверять автобусы на оборудованных остановочных пунктах посреди маршрута. Также «Минсктранс» призывает горожан ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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