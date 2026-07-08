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Как правильно ухаживать за мужской кожей? Косметолог рассказала о тонкостях выбора косметики

08 июля 2026 10:51
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Как правильно ухаживать за мужской кожей? Косметолог рассказала о тонкостях выбора косметики-1

Ксения Подгорная, косметолог:
Какие есть различия между уходом за женской и мужской кожей? Уход за мужской кожей часто остается в тени. Несколько особенностей, которые нужно учитывать при подборе ухода для мужчин. Мужская кожа более плотная и упругая благодаря своим природным бонусам, большему количеству в организме тестостерона и коллагена. Мужская кожа больше склонна к жирности, так как имеется большее количество у мужчин сальных желез, следовательно, черных точек или каких-то воспалительных элементов будет образовываться чаще. Также мужская кожа более чувствительная за счет своего ежедневного повреждения при помощи бритья, а бритва сбривает не только волосяной фолликул, но и повреждает защитный слой кожи. 

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# Здоровье

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