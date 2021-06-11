Начали «выходить из COVID-19». Шестая больница Минска возвращается к «доковидному» режиму

Поэтапно начали «выходить из COVID-19» в 6-й больнице Минска. С начала пандемии именно она одной из первых включилась в битву с коронавирусом. Сегодня здесь проводят обеззараживание в ранее перепрофилированной для COVID-пациентов травматологии. Отмывают, кварцуют и проветривают на протяжении 10 дней. Сейчас заключительный этап. «Грязные» зоны в «чистые» планируют перевести уже к понедельнику, 14 июня. Так что сюда можно будет попасть не только на запланированную консультацию у врача, но и на операцию.