Начали «выходить из COVID-19». Шестая больница Минска возвращается к «доковидному» режиму

Новости Беларуси. Столичные клиники возвращаются к привычной работе. Медики констатируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные клиники возвращаются к привычной работе. Медики констатируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтапно начали «выходить из COVID-19» в 6-й больнице Минска. С начала пандемии именно она одной из первых включилась в битву с коронавирусом. Сегодня здесь проводят обеззараживание в ранее перепрофилированной для COVID-пациентов травматологии. Отмывают, кварцуют и проветривают на протяжении 10 дней. Сейчас заключительный этап. «Грязные» зоны в «чистые» планируют перевести уже к понедельнику, 14 июня. Так что сюда можно будет попасть не только на запланированную консультацию у врача, но и на операцию.
Анна Титко, главная медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:
С ноября 2020 года травматологический корпус был закрыт для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-инфекцией. Последнего пациента мы выписали из корпуса травматологического сегодня. Сейчас проводится плановая дезобработка силами сотрудников отделения травматологического корпуса и травматологической службы в целом. И мы подключили еще городскую станцию дезинфекции для проведения дезобработки в плановом порядке.
В целом, эпидемиологическая обстановка, по наблюдению медиков, в нашей стране значительно улучшилась. Стационары «выходят из COVID-19» постепенно. Также возобновляется прием плановых пациентов у профильных докторов в поликлиниках.