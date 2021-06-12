«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу

Новости Беларуси. Они поклялись защищать родину. Белорусские военнослужащие 12 июня принесли военную присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рядах новобранцев более четырех тысяч человек. «Многим из них повезёт». Как Виктор Хренин напутствовал призывников

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях. Самая масштабная по традиции в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Слова «торжественно клянусь» здесь произнесли будущие связисты, танкисты, мотострелки. Теперь им предстоит освоить воинскую специальность и познакомиться с военным делом. Напутствовал призывников министр обороны.

Ольга Шабунько, мама курсанта:

Эмоций у меня очень много непредсказуемых. Волнуюсь, переживаю, но эмоции хорошие.

Дмитрий Шабунько, курсант 72-го гвардейского объединенного учебного центра:

На 18-е число мне пришла повестка, оказался годен. К армии я отношусь положительно. В первую очередь армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился.

Елена Москалева, мама курсанта:

Рады за сына и считаем, что это этап, который сделает его сильнее.