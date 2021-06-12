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«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу

12 июня 2021 11:57
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Новости Беларуси. Они поклялись защищать родину. Белорусские военнослужащие 12 июня принесли военную присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рядах новобранцев более четырех тысяч человек.

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«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу-1

Церемонии прошли практически во всех воинских соединениях. Самая масштабная по традиции в 72-м объединенном учебном центре в Печах. Слова «торжественно клянусь» здесь произнесли будущие связисты, танкисты, мотострелки. Теперь им предстоит освоить воинскую специальность и познакомиться с военным делом. Напутствовал призывников министр обороны.

«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу-4

Ольга Шабунько, мама курсанта:
Эмоций у меня очень много непредсказуемых. Волнуюсь, переживаю, но эмоции хорошие.

«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу-7

Дмитрий Шабунько, курсант 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
На 18-е число мне пришла повестка, оказался годен. К армии я отношусь положительно. В первую очередь армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился.

«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу-10

Елена Москалева, мама курсанта:
Рады за сына и считаем, что это этап, который сделает его сильнее.

«Армия делает из мальчика мужчину, я уже сам в этом убедился». Призывники Беларуси принесли военную присягу-13

Илья Москалев, курсант 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
Любой мужчина должен пройти через службу в армии, так скажем, стать мужчиной. Именно в Печах, учебном центре, как в моей роте, так я вижу, что и в других ротах очень грамотно подобран как сержантский состав, так и офицерский.

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин # Ольга Шабунько # Дмитрий Шабунько # Елена Москалева # Илья Москалев # Фотофакт

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