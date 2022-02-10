Сколько школ и детских садов построили в Минске за последние 25 лет?

Новости Беларуси. В Минске продолжат придерживаться социальной направленности. Половина затратной части бюджета столицы приходится на образование и здравоохранение. Для этих сфер в городе строится немало объектов. Так, за прошедшие 25 лет в Минске возведено около 30 школ и 60 детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По итогам 2021 года посещаемость дошкольных учреждений в среднем по столице составила около 70 %. Садики возводят двух типов – на 190 и 240 мест. В столице и в дальнейшем будут строить дошкольные учреждения. Это точечные и необходимые объекты в тех микрорайонах, где фиксируется их дефицит. Наиболее острое напряжение с ними в Первомайском районе.

Продолжат возводить и школы, в приоритете теперь самые густонаселенные и новые районы столицы. В 2021-м введены в эксплуатацию два новых учреждения образования в Ленинском и Первомайском районах. В январе открыта самая большая по вместимости в Минске школа с бассейном на 1 241 учащегося в жилом районе Брилевичи. А в комплексе «Минск-Мир» уже в 2022 году планируется ввод в строй современной школы на 1 056 мест с двумя бассейнами.