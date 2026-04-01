Белорусские пограничники будут проводить обязательную дактилоскопию иностранцев

Беларусь усиливает безопасность на своих рубежах и за счет новых технологических инструментов. С 1 апреля наши пограничники получили право проводить дактилоскопическую регистрацию отдельных категорий иностранцев при пересечении границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь ни в коем случае не о массовом контроле. Обязательная дактилоскопия коснется лишь тех, кто уже в поле зрения правоохранителей: подлежит депортации или выдворению, включен в списки лиц с запрещенным въездом, передается иностранным государствам по соглашениям о реадмиссии, а также тех, кто несет потенциальную угрозу национальной безопасности.

При этом есть исключения. Дети до 14 лет, пожилые старше 75, главы государств, дипломаты остаются вне зоны внимания. Даже россияне под защитой, если только не входят в «красные списки». Отпечатки пальцев не превращаются в бюрократическую формальность, а становятся инструментом оперативного контроля.

Система позволяет быстро сопоставлять данные, выявлять попытки повторного въезда по чужим документам и формировать базы для анализа потенциальных угроз. Соответствующий закон, ранее подписанный Александром Лукашенко, уточняет круг лиц для регистрации и перечисляет, кто имеет доступ к данным: органы внутренних дел, уголовного преследования, суды, пограничная служба и осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Мировая практика показала эффективность такого подхода. Во многих странах, в том числе в Евросоюзе и США, биометрия на границе давно помогает отслеживать нарушителей миграционного законодательства и предотвращать повторные попытки незаконного пересечения границы. Но Беларусь на этом пути делает упор на точечный, а не массовый характер контроля, чтобы не тревожить законопослушных путешественников.

Это повышает качество контроля и эффективность выявления рисков. Закон создает правовую базу для нейтрализации угроз – внутренних и внешних. В итоге граница превращается не просто в линию контроля, а в фильтр, работающий на опережение. Технологии и закон теперь идут рука об руку, чтобы защитить граждан и государство, но не мешать добросовестным гостям.