Единая система бронирования мест и продажи билетов на автоперевозки пассажиров появится в Беларуси

Документ определяет состав участников, владельца и оператора единой системы – им назначено предприятие «Столичный транспорт и связь», а также источники финансирования. Создать систему планируется на базе государственной цифровой платформы «Умный город» за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома.

В Беларуси появится единая система бронирования мест и продажи билетов на автоперевозки пассажиров. Соответствующий указ подписал 1 апреля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предназначена такая система будет для бронирования мест, продажи проездных документов и багажных квитанций на пригородные, междугородные и международные автоперевозки. При этом не предполагается увеличение расходов пассажирских терминалов и автомобильных перевозчиков, что не повлечет роста стоимости проездных билетов и багажных квитанций.

Появление отечественной государственной информационной системы позволит достичь эффекта от прозрачности ведения бизнеса в сфере перевозок пассажиров, внедрить цифровой инструмент для изучения пассажиропотока и оперативного принятия решений по оптимизации маршрутной сети. Пассажиры будут получать актуальную информацию о расписании движения автобусов всех перевозчиков, а также смогут выбирать оптимальный маршрут поездки.