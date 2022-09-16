Митинги, выставки, авто- и велопробеги. Как в Дзержинске проведут День народного единства?

Новости Беларуси. В Минской области готовятся отметить День народного единства. К празднику города заметно преобразились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области готовятся отметить День народного единства. К празднику города заметно преобразились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нарядный облик приобрел и Дзержинск. Центральные улицы и площади украсили тематические баннеры, государственные флаги и конструкции, выполненные в цветах символики нашей страны. Кроме того, в музеях и учреждениях образования района организованы специальные выставки, посвященные истории нашего государства, в частности – единению белорусского народа.
Сергей Минько, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дзержинского райисполкома:
Наводятся порядки, благоустраиваются воинские захоронения, места воинской и боевой славы. Именно в этих местах пройдут авто- и велопробеги по району, на которых участники возложат венки, цветы и почтут память погибших бойцов, партизан и подпольщиков за нашу свободу.
Ключевым мероприятием станет митинг, он пройдет на знаковом месте – Братском кладбище. В нем примут участие руководство района, общественные объединения, молодежь, ветераны и духовенство. Кроме того, к празднику разработан веломаршрут по Дзержинску и его окрестностям, а также 10 автомаршрутов, которые охватят территории всех сельсоветов и город Фаниполь. Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, пройдут во всех районах Минской области. Масштабное областное мероприятие пройдет на «Линии Сталина». Запланированы реконструкции, показательные выступления.