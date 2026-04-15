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Генеральное консульство Беларуси открылось в Алматы

15 апреля 2026 17:03
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Беларусь расширяет дипломатическое присутствие в Казахстане. В Алматы открылось Генеральное консульство нашей страны. В торжественной церемонии принял участие глава внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков находится в Казахстане с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие постоянного офиса Генконсульства Беларуси в Алматы нацелено на масштабирование взаимодействия между странами. Это стратегический шаг в расширении присутствия Беларуси в регионе. Генконсульство станет ключевой площадкой для реализации совместных проектов, способствуя развитию прямых деловых контактов между областями двух государств. 

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В рамках визита Белорусская универсальная товарная биржа провела в Алматы масштабный бизнес-форум. Он был организован совместно с Национальной палатой предпринимателей Казахстана. Свои предложения представили более 50 казахстанских компаний, которые планируют выйти на рынок Беларуси.

Казахстан пригласил Беларусь к сотрудничеству в цифровизации и искусственном интеллекте

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан # Максим Рыженков

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