Генеральное консульство Беларуси открылось в Алматы

Беларусь расширяет дипломатическое присутствие в Казахстане. В Алматы открылось Генеральное консульство нашей страны. В торжественной церемонии принял участие глава внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков находится в Казахстане с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие постоянного офиса Генконсульства Беларуси в Алматы нацелено на масштабирование взаимодействия между странами. Это стратегический шаг в расширении присутствия Беларуси в регионе. Генконсульство станет ключевой площадкой для реализации совместных проектов, способствуя развитию прямых деловых контактов между областями двух государств.