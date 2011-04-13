Минздрав: В больницах остаются крайне тяжелые больные

Состояние тяжелых больных, пострадавших от взрыва в минском метро, улучшается. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко. В медучреждениях есть все необходимое для лечения и в полном объеме. За минувшие сутки из больниц выписали 12 человек, сообщает корреспондент телекомпании « Столичное телевидение ».

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Сейчас в медучреждениях столицы находятся 153 больных, их состояние оценивается как стабильное. По сравнению со вчерашним днем количество тяжелых больных уменьшилось с 40 до 29. Состояние 82 больных характеризуется как средней степени тяжести. За сутки выписаны 12 человек. Вчера за помощью обращались еще и те пострадавшие, которые 11 апреля ушли с места трагедии.

Все необходимое в лечебных учреждениях есть в полном объеме. С пострадавшими и родственниками работают психологи, белорусским специалистам помогают российские психологи из МЧС России. Консультативную и практическую помощь оказывают врачи московских клиник.

Российские специалисты высоко оценивают уровень оказания помощи пострадавшим белорусскими врачами, лечение больных практически не корректировалось.

Все находится под контролем, особых опасений нет. Конечно, есть еще часть больных крайне тяжелых. Делается все, чтобы спасти их жизни.



В больницах пострадавшим продолжают оказывать помощь. А их родственникам - всестороннюю поддержку. Тем, кому было необходимо, выполнены операции. Все пострадавшие проконсультированы. Недостатка в специалистах, перевязочных материалах и медикаментах нет. Нашим врачам помогают российские коллеги. Накануне в столицу прилетела группа российских медиков, которые имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях, в том числе после взрыва в московском метро. В 6-й клинической больнице Минска, где находится наибольшее число пострадавших, российские медики провели консультации с белорусскими специалистами.