16 октября по всей Беларуси поздравляли семьи, в которых на свет появились дети в День матери

Новости Беларуси. Рождённые в мамин день. 16 октября по всей Беларуси поздравляли семьи, в которых 14 октября на свет появились дети. Причём, в этом году — настоящий бэби бум. В Орше, например, родились сразу четыре двойни. Минск не отстаёт. Более семидесяти младенцев были сегодня окружены особым вниманием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оршанцы Татьяна Лапенкова и ее супруг давно хотели дочку. Но первым родился Егор, потом Матвей. Решились супруги на третьего ребенка. И тут… снова сын. Правда, с приятным бонусом – сестричкой-двойняшкой.

Татьяна Лапенкова, многодетная мама, мама двойняшек:

У нас свой дом, участок, муж работает водителем. Мы хотели здоровых детей. А государство, думаю, поможет нам вырастить их дальше здоровыми, сильными, умными и крепкими.

О феномене двойняшек, а иначе это никак не назовешь, в Орше заговорили в прошлом году. Тогда вдвойне счастливых мам было 18, причем половина родила своих малышей в течение одного месяца. В этом октябре – 14, причем 4 пары близнецов появились за последнюю неделю.

Инна Крачек, заведующий Оршанским городским родильным домом:

Я считаю, что над городом Орша есть Господь Бог. И он решил, что это город двойняшек. И поэтому двойни у нас рождаются немножко чаще, чем в других регионах. Иногда это просто желание родителей и какие-то вспомогательные репродуктивные технологии. Но наши двойни, которые родились на этой неделе, все натуральные.

За несколько дней в Орше родилось детей в два раза больше обычного – свыше полусотни. Здесь Неделя матери удалась.

Сегодня в Беларуси поздравили тех, для кого день 14 октября стал не просто календарной датой.

Ольга Шикина, многодетная мама:

Когда в доме есть любовь, наверное, трое – это показательный минимум, который должен быть. Как говорится, даст Бог день – даст Бог пищу. Если нашлись силы и любовь на ребенка, то найдутся и финансовые возможности.

Ольга ко Дню матери получила самый ценный подарок – долгожданного мальчика. Шикиным уже не терпится познакомится с новым членом семьи – встречать из роддома пришли всем составом.

Юлия Матяш, СТВ:

В прошлом году в нашей стране появилось на свет более 120 тысяч детей – это самый высокий показатель за всю историю суверенной Беларуси. Причем более половины из родившихся младенцев, стали не первыми в семье.

В этом году появилась и совсем новая система поддержки мам – материнский капитал. 10 тысяч долларов – вот такая своеобразная подушка безопасности для многодетных родителей

Светлана Белаш, консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

За назначением семейного капитала в местные исполнительные органы подано 9 742 заявления. Рассмотрено 8 749 заявлений, по которым приняты положительные решения, то есть семейный капитал назначен.