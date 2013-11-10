Новости Беларуси. Плюс 8 блюд с национальным колоритом. Минторг озвучил новые требования к меню кафе и ресторанов во время чемпионата мира по хоккею. В мае спортсмены и гости мирового первенства попробуют не только привычные драники, но и пызы по бабушкиному рецепту.

Умение объясниться с иностранными гостями и минимум 8 блюд белорусской кухни. Дополнительные требования к общепиту на время чемпионата мира по хоккею просты и легко выполнимы. Это доказывают кафе и рестораны, которые сегодня оказались в зоне внимания представителей министерства торговли.

Лариса Комарова, начльник отдела организации общественного питания Министерства торговли Республики Беларусь:

Сегодня в этих объекта в принципе есть все для того, чтобы достойно принять любого потребителя. На сегодня здесь есть и приятный интерьер, и приятное обслуживание, и меню на двух языках, и та же сувенирная продукция, которую можно приобрести как с символикой чемпионата мира, так и выполненную чисто в нашем, национальном, белорусском стиле.

Единственной трудностью для некоторых кафе остается языковой барьер. Подготовка персонала – на особом контроле. Конечно, за полгода все сотрудники не заговорят по-английски. Главное, услышав иностранный язык, по-английски же не уходили. В помощь официантам и барменам – разговорники. Книжки-выручалочки будут во всех кафе и ресторанах Минска.

Но это единственное заведение в сети кафе белорусской кухни, где нет меню для иностранных гостей. Другое, уже полюбившееся и белорусам, и гостям нашей страны место обедов, предлагает список блюд сразу на четырех языках: белорусском, английском, итальянском и немецком. Здесь не в новинку принимать иностранных гурманов. Поэтому пожелания и особенности менталитета обязательно учитываются.

Сергей Чегринец, директор сети ресторанов белорусской кухни:

Мусульмане не могут в обычном виде чарку и шкварку получить, как мы привыкли. Соответственно, у нас есть абсолютно другие интерпретации подобного рода вещей. У нас даже есть драники, которые не жарятся на масле, не из картофеля сделанные. Есть деруны из тыквы.

Еще одно обязательное требование для неспециализированных кафе – минимум 8 национальных блюд. Покорять гостей хоккейного первенства верещаками и печисто готовы даже пивные рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Она очень питательна, очень вкусна и очень полезна. Кстати, на белорусской кухне можно поправить свою фигуру, если правильно употреблять те или иные продукты. Например, те же самые драники нужно есть в первой половине дня. Это обязательно. И потом целый день у вас будет много энергии для работы.

Повара минских ресторанов уверены, что национальные блюда несомненно понравятся иностранным гостям. Кстати, на одной из площадок первенства, «Чижовка-Арене», скорее всего, тоже появится кафе белорусской кухни.