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Минские проспекты наряжаются к 9 мая

08 апреля 2010 09:24
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В этом году главными символами оформления стали площадь Победы, Орден Победы и георгиевская лента.Уже к 15 апреля Минск украсят тысячи флагов, сотни плакатов и десятки дизайнерских форм.
# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

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