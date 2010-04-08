Минские проспекты наряжаются к 9 мая

Олимпийцев ждали почетные грамоты, благодарственные письма и денежные вознаграждения.
Мероприятие прошло накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Участники трагических событий второй мировой войны поделились своими воспоминаниями с молодыми военными.
Ровно полвека назад в Минске начали выдавать автомобили напрокат.
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