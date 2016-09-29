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Минские магазины обещают осенние скидки от 5 до 50% на непродовольственные товары

29 сентября 2016 20:06
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Новости Беларуси. Запастись теплыми вещами по доступным ценам минчанам в октябре помогут дни скидок в торговых организациях города.

Стоимость снизится на сумму от 5% до 50%.

Подробную информацию можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В эту осеннюю пору наши столичные магазины и универмаги готовы согреть своих покупателей приятными скидками. В октябре вас ожидают скидки на все непродовольственные товары. В каком-то магазине будет скидка на какую-то группу товаров – это, возможно, и пледы, и шторы, и одежда для беременных. Самый разнообразный ассортимент.

# общество # Скидки # Анастасия Примако

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