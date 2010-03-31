Минские дорожники приступили к капремонту улиц

Всего в планах на год 40 километров дорог.

После реконструкции некоторые улицы станут восьмиполосными.

Уже на майские праздники автолюбилители смогут в полной мере оценить свежий асфальт после ямочного ремонта. А к 2014 году в Минске построят восемь разноуровневых развязок и четвертое транспортное кольцо.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Будет открыто восьмиполосное движение на разных уровнях, а также сделаны дополнительные пешеходные переходы. Все это мы делаем, чтобы избавиться от пробок, как в крупных мегаполисах.