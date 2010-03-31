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Минские дорожники приступили к капремонту улиц

31 марта 2010 09:25
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Всего в планах на год 40 километров дорог.

После реконструкции некоторые улицы станут восьмиполосными. 

Уже на майские праздники автолюбилители смогут в полной мере оценить свежий асфальт после ямочного ремонта. А к 2014 году в Минске построят восемь разноуровневых  развязок и четвертое транспортное кольцо. 

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Будет открыто восьмиполосное движение на разных уровнях, а также сделаны дополнительные пешеходные переходы. Все это мы делаем, чтобы избавиться от пробок, как в крупных мегаполисах.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

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