«Минская лыжня-2011» ждет любителей активного отдыха в эту субботу в Раубичах

Традиционный спортивный праздник откроется эстафетной лыжной гонкой лучших сборных столичных вузов. А в полдень на старт выйдут представители органов госуправления.

Здесь уже можно кататься. Для старта организаторы подготовили трассу длиной 2,5 километра и толщиной полметра. Это показатель высокого стандарта.

Этим стандартом давно пользуются спортсмены-иностранцы. Только в прошлом году здесь готовились к стартам самого разного уровня представители 38 государств. Субботним утром они уступят лыжню сначала сборным столичных ВУЗов, затем — управленцам. Выступит здесь и команда президента.

Посмотреть на самый массовый старт этой зимы сможет каждый. Для зрителей предусмотрена особая программа: с выступлением парашютистов, пролетами вертолетов и концертами. Весь день будут работать точки горячего питания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Будет порядка 6 тысяч зрителей. Естественно, что наши точки с таким наплывом не справятся, поэтому будет помогать управление торговли Миноблисполкома. Ожидается, что они поставят десять своих точек, причем немаленьких.

Не будет проблем и с проездом. Автовладельцы в субботу могут рассчитывать на дополнительные парковки, остальные — на специальный автобусный маршрут.

Сергей Хмельков, заместитель начальника управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Организован дополнительный маршрут от автовокзала «Московский» до Раубич и обратно. Кто пожелает на личном транспорте — организованы дополнительные стоянки.

На самой трассе уже несколько дней идут тренировки. Хороший результат на «Минской лыжне» это не только медаль, но и вопрос престижа. Его будут зарабатывать не только физическими кондициями, но и доскональным знанием маршрута.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Есть элементы подъема, есть определенный риск при спуске. Поэтому для того, чтобы в субботу хорошо выступить, конечно, необходима предварительная подготовка.

Елена Дашкевич, курсант 3 курса Академии МВД Республики Беларусь:

Выезжаем сюда пару последних дней. Трасса достаточно хорошо подготовлена, видно, что организаторы стараются, чтобы праздник удался.

К слову, раубичский трамплин, уже чемпионский для белорусских фристайлистов, в субботу тоже пустовать не будет. Параллельно с лыжным стартом он снова примет соревнования международного топ-уровня. Здесь пройдет этап Кубка Европы по лыжной акробатике.