Минск собирается встретить день города с хмурыми тучами, а люди - с отличным настроением!

Максимум, чего может лишить нас дождливая погода на предстоящие праздники - это шоу парапланеристов. Однако, "Водную фейерию" - главную интригу Дня города, дождь уж точно не испортит.

Представление пройдет на Свислочи в районе проспекта Победителей. Посетители праздника в 20.30 смогут увидеть свето-лазерное шоу, экраном для которого станут водяные струи. Сотрудники столичного управления МЧС проявят свое творчество в управлении водометной установки, которая сформирует струю длиной 125 метров.

А в 22.00 состоится праздничный фейерверк.



На Свислочи будут установлены две понтонные сцены. Одна из них в виде "раскрывающейся кувшинки", где будет исполнено адажио из балета "Лебединое озеро". Планируются также выступления парапланеристов, также в небо над столицей будет запущен воздушный шар. Если, конечно, позволит погода.

В дни города не обойдётся и без официальных мероприятий, правда, тоже праздничных. 8 сентября утром ожидается прибытие мэров городов СНГ, так называемых "миллионников" для участия в десятой сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов. Председательствовать на ней будет мэр Москвы Юрий Лужков. Гости пробудут в Минске все выходные. 9 сентября в ратуше мэр Минска Михаил Павлов вручит награды победителям конкурса "Минчанин года".

Чтобы отлично провести время в День города совсем не обязательно будет выезжать в центр. В каждом районе организовано от четырех до восьми мест отдыха. Кроме того, запланированы праздники целых улиц и дворов.

Транспорт будет работать в режиме рабочего дня. Центральные улицы, за исключением бульвара Тракторостроителей, перекрываться для движения не будут.