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Более 500 тыс. га зерновых предстоит убрать аграриям Минской области

07 июля 2026 14:20
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Готовы выйти комбайны и в Червенском районе, механизаторы ждут погоды. Здесь предусмотрены рациональные подходы в использовании техники, продленный рабочий день и максимальное стимулирование участников страды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 500 тыс. га зерновых предстоит убрать аграриям Минской области-2

Здесь разработали стратегию жатвы и предусмотрели все. Кроме полной исправности машин, это еще и обеспечение топливом, запчастями, а также вопросы безопасности. В хозяйстве «Валевачи» Червенского района готовы и 5 комбайнов, и зерносушильный комплекс.

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района.

Более 500 тыс. га зерновых предстоит убрать аграриям Минской области-4

Роман Безрученко, директор КСУП «Валевачи»:
Привлеченных комбайнеров из других хозяйств или из других предприятий у нас нет. Закрываем все необходимое своими механизаторами. Также на отвозку техника имеется. Все необходимое для успешного старта, для начала уборочной кампании у нас есть. Зерносушильный комплекс – полная готовность. Уже произвели пуск, подачу газа. Операторы обучены.

Хлеборобы Минщины рассчитывают в 2026 году на весомый каравай. Только зерновых колосовых культур и кукурузы на зерно предстоит убрать с площади более 500 тысяч га. Всего будет задействовано около 1,5 тысячи комбайнов.

# Уборочная кампания

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