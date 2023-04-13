В Минобразования обсудили проблемы насилия над детьми и участия несовершеннолетних в преступлениях

Новости Беларуси. Внимание профилактической работе с детьми. Сегодня эта тема стала ключевой на заседании коллегии Министерства образования. Поле вопросов достаточно обширно. В центре внимания – проблема насилия над детьми, причем как в семье, так и учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество таких инцидентов ежегодно растет. Необходимо выработать меры, направленные на минимизацию подобных случаев. В связи с этим актуальна и тема повышения уровня подготовки педагогов-психологов. Для них будут проводить специальные мероприятия. Также подняли вопросы преступлений с участием несовершеннолетних. Если с одними проблемами справиться удалось, на смену им пришли другие.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Основные, ключевые моменты, на которые нам необходимо обратить внимание, – это, конечно, такие направления, как противодействие наркораспространению, наркосбыту. Несмотря на то, что за первый квартал текущего года мы видим несколько положительную динамику с точки зрения уменьшения количества таких преступлений, мы видим рост иных преступлений, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Это говорит о том, что в данном направлении нам предстоит существенно усилить работу.