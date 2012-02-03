Мини-завод по производству самогона выявили правоохранители Минска в Московском районе

В канистрах стражи порядка Московского района нашли 100 литров самого алкогольного напитка и 4 тонны браги, которая дожидалась переработки.

Горе-бизнесменом оказался мужчина, который наладил кустарное производство на приусадебном участке родственницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Казакевич, участковый инспектор милиции Московского РУВД Минска:

На одном из приусадебных участков хозяйственной постройки мы зашли внутрь и увидели там два больших чана. Также рядом находился самодельный самогонный аппарат. Все это находилось в антисанитарных условиях. Образцы для экспертизы предоставлены в территориальное РУВД. Остальное все, соответственно, уничтожено.