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Мини-завод по производству самогона выявили правоохранители Минска в Московском районе

03 февраля 2012 06:10
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В канистрах стражи порядка Московского района нашли 100 литров самого алкогольного напитка и 4 тонны браги, которая дожидалась переработки.

Горе-бизнесменом оказался мужчина, который наладил кустарное производство на приусадебном участке родственницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Казакевич, участковый инспектор милиции Московского РУВД Минска:
На одном из приусадебных участков хозяйственной постройки мы зашли внутрь и увидели там два больших чана. Также рядом находился самодельный самогонный аппарат. Все это находилось в антисанитарных условиях. Образцы для экспертизы предоставлены в территориальное РУВД. Остальное все, соответственно, уничтожено.

# общество # Самогон

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