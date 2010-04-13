Мингорисполком: В этом году празднование Дня Победы будет отличным от остальных праздников 9 Мая

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Главное событие культурной жизни города — это празднование 65-го Дня Победы. Уже через неделю город должен полностью одеть праздничный наряд. А как в этом году будет проходить праздник? Будут ли какие-то сюрпризы?

Владимир Карачевский: В этом году празднование Дня Победы будет довольно-таки масштабным и отличным от остальных. Во-первых, помимо традиционных мероприятий у нас будут совсем новые. Традиционные пройдут военный парад, театрализованное шествие, состоится торжественное возложение.

8 мая около стелы «Минск — город-герой» состоится концерт группы «Песняры» с программой «Через всю войну». Вечером также у стелы будет выступление симфонического оркестра и салют.

9 мая днем на проспекте Победителей развернутся масштабный грандиозный праздник, народные гуляния. Состоится концерт «Минск послевоенный», на котором можно будет увидеть костюмы 40-60-х гг. На этом концерте будут выступать воинские бригады, театральные труппы. Будут проводиться спортивные соревнования, характерные для той эпохи — шашки, шахматы, городки, футбол.

Мы постараемся создать антураж. В оформлении будут плакаты того времени. В кинотеатре «Москва» будут бесплатно показываться фильмы послевоенной эпохи (черно-белые). Это будет интересно. Каждый житель, который побывает на этом празднике, сможет окунуться в особую атмосферу.

«Элегантный» праздник пройдет у Оперного театра — «Майский вальс», где оркестр будет играть вальс, танго, фокстрот, будут выступать бальники. Люди будут танцевать старые добрые танцы. Будет особая атмосфера.

Также интересный праздник состоится около Национальной библиотеки. Планируется концерт звезд российской и белорусской эстрады. Этот концерт Министерство культуры делает совместно с нашим союзным государством. Безусловно, этот концерт будет интересен молодежи.