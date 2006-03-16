Мингорисполком объясняет разницу сумм в <жировках>

При оплате коммунальных услуг за февраль жители столицы были неприятно удивлены суммой оплаты за отопление, которая оказалась выше, чем в январе.Хотя январская температура была гораздо ниже февральской. Это связно с тем, что в январе государство решило оказать людям финансовую помощь. Поэтому сумма к оплате в жировках за январь была значительно ниже реальной. А в феврале таких субсидий предусмотрено не было. Реакцию минчан на февральский расчёт за отопление долго ждать не пришлось. Тут же в Мингорисполком посыпались вопросы о правомерности разницы в оплате. Впрочем, многие минчане были неудовлетворены и качеством отопления. В Управлении энергетики и городского хозяйства Мингорисполкома подтверждают, что в некоторых домах не были выдержаны социальные стандарты. Поэтому правительство приняло постановление <Об оказании финансовой помощи населению для оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения жилых помещений за январь 2006 года>. Начальник управления энергетики и городского хозяйства Мингорисполкома Владимир Доценко пояснил, что государством была выделена субсидия жилищным организациям для оплаты коммунальных услуг за январь по уровню декабря 2005 годя. В частности по Минску эта сумма составила 6.4 млрд. рублей. Вскоре отопительный сезон закончится, а вместе с ним и непредусмотренные расходы, вызванные капризами погоды. Напомним, что отопление будет выключено после того, как среднесуточная температура составит 8 градусов тепла и продержится 5 дней.