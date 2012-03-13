Минчане могут внести предложения и замечания по улучшению качества работы и услуг коммунальщиков

Заполнить анкету можно в ЖРЭО, ЖЭСах, расчетно-справочных центрах и на Интернет-сайтах подразделений. На пожелания горожан обещают реагировать оперативно.

Кроме того, в конце каждого квартала подводятся итоги анкетирования. По результатам, например, составляются планы текущего ремонта и благоустройства дворовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Лептюк, инженер ЖРЭО Первомайского района:

Подводя итоги расчетно-справочных центров и жилищных служб, можно отметить то, что в начале 2011 года у нас недовольных работой жилищных служб было 7%, к концу года – уже 4%.