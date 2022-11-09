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МИД Беларуси встал на защиту ЧМ по футболу в Катаре

09 ноября 2022 19:43
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Двойные стандарты так называемого цивилизованного западного мира, при которых яркое спортивное мероприятие используется для откровенного буллинга. Именно так МИД Беларуси комментирует призывы отдельных западных активистов и политиков бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси встал на защиту ЧМ по футболу в Катаре-1

В ведомстве особенно подчеркивают, что Катар, став первой арабской страной, получившей право провести такое мероприятие, проделал огромную работу, построил множество объектов, но все равно столкнулся с западной критикой. Беларусь неоднократно аналогичное испытывала на себе и также прекрасно понимает истинные мотивы всей этой несправедливой критики. Для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал инструментом для удовлетворения своих политических амбиций.

# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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