МИД Беларуси встал на защиту ЧМ по футболу в Катаре

Двойные стандарты так называемого цивилизованного западного мира, при которых яркое спортивное мероприятие используется для откровенного буллинга. Именно так МИД Беларуси комментирует призывы отдельных западных активистов и политиков бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве особенно подчеркивают, что Катар, став первой арабской страной, получившей право провести такое мероприятие, проделал огромную работу, построил множество объектов, но все равно столкнулся с западной критикой. Беларусь неоднократно аналогичное испытывала на себе и также прекрасно понимает истинные мотивы всей этой несправедливой критики. Для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал инструментом для удовлетворения своих политических амбиций.