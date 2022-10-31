Международный фестиваль «Творчество без границ» открывается в Минске

Новости Беларуси. В Минске будут выбирать самых ярких и талантливых. 31 октября открывает свои двери Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ». Он проходит уже в восьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У фестиваля статус международного – исполнители и творческие коллективы из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Участники представят себя в разных жанрах и номинациях. К примеру, «Вокал», «Хореография» и «Инструментальный». Оценивать конкурсные выступления будет жюри, в состав которого вошли педагоги, известные певцы, композиторы, музыканты, заслуженные работники культуры и образования. А яркой точкой станет гала-концерт. Он запланирован на 4 ноября.