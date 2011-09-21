Международное сообщество отмечает День мира

В Беларуси этому празднику посвящают уроки в школах, концерты и встречи с ветеранами.

Накануне в Минск приехали одаренные дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов. Они приглашены на республиканский праздник искусств «В будущее – с надеждой». Ребята из Гомельской, Могилевской и Минской областей будут гостить в столице несколько дней, выступят с благотворительными концертами и побывают на экскурсиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Гордеенко, участница фестиваля (Гомельская область):

Я приехала из Веткинского района для участия в международном фестивале, посвященному международному Дню мира, посвященному детям, пострадавшим от чернобыльской АЭС. Наши таланты – это будущее Беларуси, мы, дети, – это будущее Беларуси, и мы сохраним жизнь на земле и мир на земле.