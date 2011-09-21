Прямой эфир

Международное сообщество отмечает День мира

21 сентября 2011 05:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси этому празднику посвящают уроки в школах, концерты и встречи с ветеранами.

Накануне в Минск приехали одаренные дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов. Они приглашены на республиканский праздник искусств «В будущее – с надеждой». Ребята из Гомельской, Могилевской и Минской областей будут гостить в столице несколько дней, выступят с благотворительными концертами и побывают на экскурсиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Гордеенко, участница фестиваля (Гомельская область):
Я приехала из Веткинского района для участия в международном фестивале, посвященному международному Дню мира, посвященному детям, пострадавшим от чернобыльской АЭС. Наши таланты – это будущее Беларуси, мы, дети, – это будущее Беларуси, и мы сохраним жизнь на земле и мир на земле.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 сентября 2011 05:40

2012 год в странах Содружества пройдет под знаком Года спорта и здорового образа жизни

21 сентября 2011 05:39

Хоккейные любительские команды в 11-й раз сыграют на чемпионате Минска

21 сентября 2011 05:37

Армения заинтересована в приобретении нескольких сотен автобусов МАЗ