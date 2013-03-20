Международная конференция, посвященная 70-летию трагедии в Хатыни, открылась в Минске

Новости Беларуси. Для Беларуси мартовские дни 2013 года отмечены печальной датой: 70 лет прошло как не стало белорусской деревни Хатыни. От рук нацистов погибли почти все ее жители. Трагедия произошла 22 марта 1943 года. И для нашей республики это не просто страница Великой Отечественной войны, это символ большой трагедии.

20 марта в Минске собрались историки, ученые, представители общественных организаций из разных стран Европы, чтобы еще раз поговорить о разрушительных последствиях войн, об увековечении памяти погибших и создании новых мемориалов. Участникам представили новый документальный фильм «И будет жить Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфрам Маас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Сегодня очень тяжело говорить о тех событиях. Ваша страна пережила очень нелегкие времена.

Подобные конференции очень важны. Мы должны вместе осознать к каким последствия приводят войны, чтобы подобное не повторилось.

Дмитрий Стратиевский, историк (Германия):

Существует официальная политика в отношении войны и существует большое количество общественных организаций, которые занимаются историческим просвещением о тех события, которые произошли во время Второй мировой войны. Это является фактически фундаментом внутренней политики Германии, об этой теме много говорят.