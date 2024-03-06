Месячник по очистке подвалов от крупногабаритных отходов проходит в Минске

Вероника Макаревич, корреспондент: В эти дни в Минске проходит месячник по очистке подвальных помещений от крупногабаритных отходов. Старые межкомнатные двери, забытая мебель, бытовая техника и велосипеды. Все это подлежит утилизации.

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Заводского района г. Минска: В ЖКХ Заводского района на обслуживании находится 886 жилых домов. Из них 538 – это жилые дома с подвальными помещениями. Ежегодно проводится очистка подвальных помещений от мусора. Изначально вывешивается объявление о просьбе жителям убрать свои вещи с проходов и в местах общего пользования.

С 13 февраля в Заводском районе было вывезено более 192 тонн мусора! Складирование бытовых отходов в местах общего пользования – прямое нарушение законодательства!

Елена Коляго:

Захламление помещений влечет за собой административную ответственность до 20 базовых величин. Это нарушает правила пожарной безопасности. Также нельзя захламлять вспомогательные помещения подъездов, так как это препятствует эвакуации.

Кроме того, в эти дни в столице ведется и активная работа по благоустройству.