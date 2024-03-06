Прямой эфир

Месячник по очистке подвалов от крупногабаритных отходов проходит в Минске

06 марта 2024 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Макаревич, корреспондент:
В эти дни в Минске проходит месячник по очистке подвальных помещений от крупногабаритных отходов. Старые межкомнатные двери, забытая мебель, бытовая техника и велосипеды. Все это подлежит утилизации.

Месячник по очистке подвалов от крупногабаритных отходов проходит в Минске-1

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Заводского района г. Минска:
В ЖКХ Заводского района на обслуживании находится 886 жилых домов. Из них 538 – это жилые дома с подвальными помещениями. Ежегодно проводится очистка подвальных помещений от мусора. Изначально вывешивается объявление о просьбе жителям убрать свои вещи с проходов и в местах общего пользования.

Месячник по очистке подвалов от крупногабаритных отходов проходит в Минске-4

С 13 февраля в Заводском районе было вывезено более 192 тонн мусора! Складирование бытовых отходов в местах общего пользования – прямое нарушение законодательства!

Елена Коляго:
Захламление помещений влечет за собой административную ответственность до 20 базовых величин. Это нарушает правила пожарной безопасности. Также нельзя захламлять вспомогательные помещения подъездов, так как это препятствует эвакуации.

Кроме того, в эти дни в столице ведется и активная работа по благоустройству.

# Мусор # общество # Елена Коляго # Вероника Макаревич

Другие новости рубрики

Все новости
В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник
06 марта 2024 08:21

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник

Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур
06 марта 2024 07:55

Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»
06 марта 2024 07:10

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»