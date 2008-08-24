Местный фестиваль "Дожинки-2008" прошел в Берестовицком районе

Он одним из первых закончил жатву. В этом году здесь достигли рекордной урожайности, более 60 центнеров с гектара. А общий намолот составил 96 тысяч тонн. Большой урожай в Берестовицком районе в этом году ждали и к нему готовились. Условия соревнований для аграриев были разработаны еще весной.



А к "Дожинкам", которые, кстати, в таком масштабе проводится впервые, даже построили амфитеатр на 700 посадочных мест. Здесь и развернулись главные торжества.... Главный символ праздника – каравай из нового урожая в Берестовице получился весомым во всех смыслах.



В этом году здесь впервые намолотили 96 тысяч тонн зерна, а средняя урожайность составила 66 центнеров с гектара. Достижение такого рекорда – заслуга простых механизаторов. Именно в их честь овации на Дожинках не смолкали несколько минут. Завершить жатву в Берестовицком районе удалось всего за месяц. При этом площадь посевов была больше чем в прошлом году. Аграрии использовали каждый погожий день. Работать приходилось даже ночью.



Дожинки в Берестовице стали главным праздником района. Больше десятка номинаций, денежные премии с шестизначными цифрами и, главное, многочасовой концерт звезд эстрады. Народные гулянья закончились далеко за полночь. Для передовиков, это своеобразная репетиция перед главным награждением. Все они примут участие у Республиканских Дожинках.