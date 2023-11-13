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Миноблисполком: количество безработных в регионе уменьшилось почти на треть

13 ноября 2023 14:50
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Количество безработных в Минской области за январь-сентябрь уменьшилось почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такую статистику озвучили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На заседании с участием главы Администрации Президента обсудили ситуацию на рынке труда в центральном регионе.

Миноблисполком: количество безработных в регионе уменьшилось почти на треть-1

Несмотря на положительную динамику по безработице, в органы занятости обратилось больше людей. Эта цифра увеличилась на 12 %. Еще один важный момент – работа с молодыми кадрами. Актуальной остается тема закрепления молодежи на местах. Начинать работу с молодыми людьми предлагается еще до того, как они получат профессию. Кроме того, очевидно, что необходимо обеспечить достойную оплату и условия труда. А вот стать своеобразным связующим звеном между молодыми специалистами и нанимателями могут профсоюзы и БРСМ.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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