МЧС Витебска построило новые остановки. Посмотрите, как выглядят объекты в виде номеров 101 и 112

Новости Беларуси. Остановочные павильоны в виде экстренных номеров МЧС – 101 и 112 – появились в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них уже установили в центре города. Остановки в виде цифр – еще один способ напомнить жителям о безопасности жизнедеятельности. Гигантские цифры уже успели попасть и в объектив нашей съемочной группы из Витебска.

Виктор Пралич, корреспондент: Первая остановка в виде цифр 112 появилась на улице Богдана Хмельницкого. Разработка и дизайн сотрудников Витебского областного управления МЧС. Размеры арт-объекта впечатляют – около шести метров в длину и более трех в высоту.

Идея превращать остановки общественного транспорта в места пропаганды безопасности появилась у витебских спасателей еще пять лет назад. По всему северному региону похожих объектов насчитывается около 70. Все они непохожи друг на друга, но посыл у всех один. Кстати, остановкам в Витебске в виде огромных цифр нет аналогов в стране.

Сергей М елешкин, начальник В итебского областного управления МЧС : Мы установили около площади Победы две остановки, цифры 112 и 101. Это основные цифры помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. И так ненавязчиво они будут подсознательно оставаться в памяти наших детей, наших граждан. Также будут символично служить защитой от дождя, солнца и ветра.

Руку к новым объектам приложили и лесники. Они безвозмездно предоставили материал для изготовления остановок. В МЧС уверены, что такой арт-объект станет не только необычным местом ожидания общественного транспорта, но и популярной точкой длю любителей селфи.

Виктор Пралич:

В ближайшие дни приступят к монтажу еще одной остановки. Разместится она напротив существующей и будет в виде цифр 101.