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МЧС проводит масштабные учения в Несвиже – что отрабатывают?

30 августа 2024 07:56
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МЧС проводит масштабные учения в Несвиже. Тренировки завершатся 30 августа – спасатели будут работать с медиками: совместно бороться с условной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС проводит масштабные учения в Несвиже – что отрабатывают?-2

В целом же в программе несколько вводных. Сначала спасатели оказывали помощь пострадавшим в аварии. Еще из решенных задач – расчистка автодороги от поваленных деревьев. Затем вместе с лесной охраной ликвидировали пожар в экосистеме. По легенде, возгорание возникло в поле на границе с лесным массивом. Также отработано предотвращение распространения ядовитых веществ на производстве.

# МЧС Беларуси

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