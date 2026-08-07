Прокуроры продолжают контролировать ход уборочной кампании в Беларуси

Прокуроры продолжают рабочие визиты в сельхозпредприятия, контролируя ход уборочной кампании и сохранность урожая. Ключевой ориентир – требование главы государства: жесткая дисциплина и максимальные темпы определяют продовольственную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверок оценивают устранение ранее выявленных недостатков, условия хранения зерна, работу зерносушильных комплексов, состояние техники и предотвращение технологических потерь. После осмотра мехдворов специалисты выезжают непосредственно в поля. Для этого созданы мобильные рабочие группы.

Екатерина Белицкая, старший прокурор управления по надзору в сфере экономики Генеральной прокуратуры Беларуси:

В рамках и при содействии работы таких групп обеспечен своевременный ремонт сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов и зерносушильного оборудования. Подготовлены складские помещения для хранения зерна. Приняты меры по предотвращению сверхнормативных потерь урожая. На контроле и иные вопросы сохранности собственности: пресечение фактов хищений, в том числе топлива и зерна. Каждому такому факту дается принципиальная правовая оценка. Формализм в этой работе исключен. Прежде всего реагируем сразу на месте для незамедлительного устранения недостатков. В целях устранения системных нарушений органами прокуратуры руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе областного уровня, а также сельхозорганизаций внесено более 100 актов надзора. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 63 лица.

Рабочие визиты прокуроров в организации агропромышленного комплекса будут продолжены: контроль сохранности урожая и дисциплины остается приоритетом.