Битва за урожай! Аграрии Минской области перешли на ночной режим работы

Ключевая тема – уборочная кампания. В Минской области страда вошла в самый напряженный этап. Аграрии переходят на ночной режим – каждая погожая минута на счету. По области общий намолот с учетом рапса – 1 миллион 370 тысяч тонн, без рапса – 989 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Воложинском районе уже убрано 40 % зерновых колосовых и 96 % рапса. По этой культуре – плюс 5 центнеров к уровню 2025 года, по зерновым – небольшое отставание, но рассчитывают наверстать к финалу кампании. На предприятии «Першаи‑2014» уборка приближается к экватору – хозяйство вышло на 50 %. Всего предстояло убрать 2,5 тысячи гектаров зерновых и рапса, осталось – 1100 гектаров. Работают 10 комбайнов, из них 60 % – отечественные «Гомсельмаш».

Валерий Мельник, директор КСУП «Першаи‑2014»: Что касается выполнения задач: видим сегодня погожие дни очень жаркие, до 30 градусов. Поэтому принимаем решение молотить. И сегодня мы видим, что зерно еще может молотиться. Поэтому ищем каждую погодную минуту, чтобы оперативно убрать в сжатые сроки выращенный, скажем, произведенный за целый год хлеб.

Виталий Бычковский, председатель Воложинского райисполкома:

Очень изменчива у нас погода и могут затянуться дожди. И с каждым днем мы будем терять нашу урожайность зерновых. Поэтому надо сделать все возможное и невозможное, чтобы мы получили достойный хлеб. По урожайности, хочу сказать, по своему району, по рапсу мы плюсуем плюс 5 центов к уровню прошлого года, по зерновым немножко мы отстаем от уровня прошлого года. Надеемся, что к концу уборочной мы подобьем и, как говорится, «цыплят по осени считают».

Чтобы не терять время на перегон техники, комбайны ночуют прямо в поле. Дежурный автомобиль отвозит механизаторов домой и утром снова собирает. На каждом комбайне работают по два человека – это позволяет увеличить рабочий день с 7 утра до 10-11 вечера. Дважды в сутки привозят горячее питание. Ночная уборка становится ключевым инструментом кампании – аграрии стремятся завершить работы в сжатые сроки и сохранить выращенный урожай.