Автор книги «Дети войны»: главная задача – донести до молодёжи, как мы вынесли эти суровые годы
Все ближе День Великой Победы и все ближе юбилей нашего народа – 80-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы слышим немало рассказов о героях Великой Отечественной, но незаслуженно мало знаем о том, как жили и выживали их дети. Дети войны. Помочь в этом деле может книга воспоминаний.
Сегодня ее презентует наш гость, ветеран Вооруженных сил СССР, подполковник артиллерии в отставке Илья Макарович Карабликов.
Илья Карабликов, ветеран Вооруженных сил СССР:
Главная задача была такая – донести до молодежи, как мы вынесли эти суровые годы. Поэтому эта книга посвящена в основном тем, кто жил в это время, выстрадал и пережил, и дальше продолжает жить. Я хочу, чтобы на основании этой книги все, кто прочитает ее, особенно дети войны тех времен, активизировались и начали вспоминать. И продолжили то, что я начал.
Хотел сделать такую книгу, чтобы она была читаемой. Для этого я составил шесть глав. В начале каждой главы я дал краткую историю той ситуации, в которой жили дети войны. В конце каждого воспоминания автора я дал краткую биографию того, кто давал мне воспоминания. Для чего? Я хотел решить три задачи. Первая – показать краткую историю, чтобы было напоминание о тех событиях для школьников. Дальше живое подтверждение. Не просто какой-то официальный текст, а живое воспоминание. И в-третьих, дать пример тех детей войны, которые пережили эти трудности. А дальше они стали достойными гражданами нашей республики, патриотами.
Как отреагировали на книгу – смотрите в сюжете.