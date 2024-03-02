Автор книги «Дети войны»: главная задача – донести до молодёжи, как мы вынесли эти суровые годы

Все ближе День Великой Победы и все ближе юбилей нашего народа – 80-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы слышим немало рассказов о героях Великой Отечественной, но незаслуженно мало знаем о том, как жили и выживали их дети. Дети войны. Помочь в этом деле может книга воспоминаний. Сегодня ее презентует наш гость, ветеран Вооруженных сил СССР, подполковник артиллерии в отставке Илья Макарович Карабликов.

Илья Карабликов, ветеран Вооруженных сил СССР:

Главная задача была такая – донести до молодежи, как мы вынесли эти суровые годы. Поэтому эта книга посвящена в основном тем, кто жил в это время, выстрадал и пережил, и дальше продолжает жить. Я хочу, чтобы на основании этой книги все, кто прочитает ее, особенно дети войны тех времен, активизировались и начали вспоминать. И продолжили то, что я начал.