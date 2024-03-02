Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно

В Гродно определили победителей республиканских соревнований по многоборью среди спасателей. В этом году за главный приз сражались 9 команд из всех областных управлений МЧС, Университета гражданской защиты и спецотряда «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно легенде, команды обследовали территорию в поисках потерявшейся туристической группы. На каждом этапе судейский корпус создавал сложности для соревнующихся. За два дня они преодолели около 60 испытаний, десятки природных преград, усталость и бессонные ночи, прошли более 70 километров по пересеченной местности, чтобы обнаружить, оказать помощь и эвакуировать пострадавших. После такой «школы» спасатели точно будут готовы ко всему.

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

Никто не знает, что их ждет в дальнейшем. Они знают точку, на которую сейчас побежали. В наших соревнованиях секунды решают все, как и в жизни. Если, прибыв на чрезвычайную ситуацию, наши ребята где-то замедлят, это стоит человеческой жизни. В этих соревнованиях настоящие профессионалы, те ребята, которые спасают ежедневно человеческие жизни. Но сегодня самые лучшие профессионалы нашей страны соревнуются между собой.

Денис Макаревич, старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС:

Участие в данных соревнованиях – в первую очередь это бесценный опыт, который мы можем потом применить при ликвидации какой-то чрезвычайной ситуации. Такие ситуации, к счастью, случаются не очень часто, поэтому мы должны быть готовы, чтобы без всяких замедлений и промедлений спасти человека.