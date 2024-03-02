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Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно

02 марта 2024 11:21
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В Гродно определили победителей республиканских соревнований по многоборью среди спасателей. В этом году за главный приз сражались 9 команд из всех областных управлений МЧС, Университета гражданской защиты и спецотряда «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно-1

Согласно легенде, команды обследовали территорию в поисках потерявшейся туристической группы. На каждом этапе судейский корпус создавал сложности для соревнующихся. За два дня они преодолели около 60 испытаний, десятки природных преград, усталость и бессонные ночи, прошли более 70 километров по пересеченной местности, чтобы обнаружить, оказать помощь и эвакуировать пострадавших. После такой «школы» спасатели точно будут готовы ко всему.

Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно-4

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Никто не знает, что их ждет в дальнейшем. Они знают точку, на которую сейчас побежали. В наших соревнованиях секунды решают все, как и в жизни. Если, прибыв на чрезвычайную ситуацию, наши ребята где-то замедлят, это стоит человеческой жизни. В этих соревнованиях настоящие профессионалы, те ребята, которые спасают ежедневно человеческие жизни. Но сегодня самые лучшие профессионалы нашей страны соревнуются между собой.

Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно-7

Денис Макаревич, старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС:
Участие в данных соревнованиях – в первую очередь это бесценный опыт, который мы можем потом применить при ликвидации какой-то чрезвычайной ситуации. Такие ситуации, к счастью, случаются не очень часто, поэтому мы должны быть готовы, чтобы без всяких замедлений и промедлений спасти человека.

Победителей соревнований по многоборью среди спасателей определили в Гродно-10

Задания были максимально приближены к реальным ситуациям. Финальным испытанием стал ночной марш-бросок. Лучше всех себя показали гродненские спасатели, они стали обладателями главного приза соревнований.

# МЧС Беларуси # общество

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