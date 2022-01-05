Лукашенко: строительство порой неподъёмное для населения. Что мы можем сделать для сокращения стоимости?

Новости Беларуси. О доступности цен на рынке жилья, увеличении объемов строительства арендных домов и о господдержке. Работу строительной отрасли 4 января обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и профильного министра, Александр Лукашенко констатировал, что недоволен положением дел в строительстве. Глава государства акцентировал внимание на проблемах в отрасли: долгострои, экспорт строительных услуг, жилье с господдержкой. Руслан Пархамович, опираясь на предварительные результаты работы, отметил, что общий ввод жилья за 2021 год составил 4,3 миллиона квадратных метров – это почти на 10 % больше плана. В свою очередь Александр Лукашенко поставил задачу исключить бумажную волокиту при строительстве. Так, отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить – это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более. Поэтому как будем действовать в будущем? Понятно, что есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать. И другие категории. Меры по сокращению сроков и снижению стоимости строительства. Постоянно вопрос на контроле. Оскомину набил. Да и люди отмечают в любых опросах, что строительство порой неподъемное для населения. Что мы можем сделать для сокращения не только сроков, но и стоимости самого строительства?