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Лукашенко принял с докладом главу НОК Беларуси

20 марта 2023 14:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принял с докладом главу НОК Беларуси-1

Основная тема – ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящих Олимпийских игр. Президента интересовало, как организована работа по взаимодействию НОК с общественными организациями и государственными органами. Кроме того, обсуждались и грядущие II Игры стран СНГ. В августе 2023 года они пройдут в Минске.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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