Лукашенко принял с докладом главу НОК Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная тема – ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящих Олимпийских игр. Президента интересовало, как организована работа по взаимодействию НОК с общественными организациями и государственными органами. Кроме того, обсуждались и грядущие II Игры стран СНГ. В августе 2023 года они пройдут в Минске.