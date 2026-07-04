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Лукашенко поздравил Трампа с 250-летием независимости США

04 июля 2026 07:44
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Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения – все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с Днем Независимости и 250-летием образования США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Трампа с 250-летием независимости США-2

«Между нашими народами никогда не существовало противоречий, и я как Президент Беларуси готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать Ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.

# Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Беларусь-США

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