Школьники создали отечественный аналог сетевого экрана для блокировки кибератак

Школьники из Червеня и Молодечно – Кирилл Яниславский и Даниил Мартинкевич – создали отечественный аналог зарубежного сетевого экрана – программы для обнаружения и блокировки кибератак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные разработчики познакомились во время дистанционного обучения в Национальном детском технопарке и там же реализовали свою идею. Их программный экран способен защитить локальные сети организаций от действий мошенников. Проект представили на Республиканском конкурсе исследовательских работ по учебным предметам в секции информатики.

Кирилл Яниславский, учащийся средней школы № 4:

Значительно повлияло на то, что я смог попасть в технопарк, мое участие в Республиканской олимпиаде по математике. Я занял диплом третьей степени на областном этапе в прошлом году. Благодаря этому диплому мне было проще поступить в технопарк. Проект назывался «Межсетевой экран для обнаружения и блокировки кибератак». На данный момент на территории Беларуси превалирует использование оборудования зарубежных брендов, что обуславливает необходимость разработки отечественных аналогов. И вот как бы мы разрабатываем аналог, который не только не уступает зарубежным аналогам, но и превосходит их в некотором плане.

Продолжаем работу над проектом. В будущем хотим принимать участие в различных других конкурсах. Возможно, даже это перерастет во что-то большее, внедрим на какие-нибудь предприятия.

Успех может принести Кириллу серьезное преимущество: он рассчитывает получить рекомендацию Наблюдательного совета технопарка. Это даст возможность поступить в вуз без экзаменов на специальность, связанную с информационной безопасностью.