Педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников
В 2026 году педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них начнет работать в столичных учебных заведениях, 40 % отправятся в Минскую область, а еще 10 % – в другие регионы страны.
Распределение получили выпускники как бюджетной, так и платной формы обучения. При этом на каждого молодого специалиста приходится в среднем три предложения от работодателей. Особенно востребованы учителя естественных наук, педагоги инклюзивного образования и дефектологи.
Ольга Шкадинская, студентка факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Я распределилась в Узденскую районную гимназию, город Узда. Учитель мировой художественной культуры и музыки. Я всегда знала, что я хочу учить. С самого детства я была творческой личностью, поэтому я совместила и творчество, и преподавание. И вот так получилась моя профессия – учитель музыки, искусства.
Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Распределение проходит согласно их баллам. То есть выпускник с самым высоким баллом на распределение заходит первый и выбирает из плана распределения то место, которое ему понравится. И, как правило, это те места, где они уже с ними соприкасались. Либо они уже работают, либо были на практике, или это является филиалом кафедры нашего университета. С этим местом, как правило, они уже знакомы.
Что касается закрепляемости кадров – в Минске этот показатель достигает 100 %, а в области – 95 %. Такой результат стал возможен благодаря тесному диалогу администрации университета со студентами: их пожелания по месту распределения по возможности учитывают.