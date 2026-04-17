В 2026 году педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них начнет работать в столичных учебных заведениях, 40 % отправятся в Минскую область, а еще 10 % – в другие регионы страны.

Распределение получили выпускники как бюджетной, так и платной формы обучения. При этом на каждого молодого специалиста приходится в среднем три предложения от работодателей. Особенно востребованы учителя естественных наук, педагоги инклюзивного образования и дефектологи. Ольга Шкадинская, студентка факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Я распределилась в Узденскую районную гимназию, город Узда. Учитель мировой художественной культуры и музыки. Я всегда знала, что я хочу учить. С самого детства я была творческой личностью, поэтому я совместила и творчество, и преподавание. И вот так получилась моя профессия – учитель музыки, искусства.