В Гродно учебные заведения готовятся к конкурсу на лучшее благоустройство «Это наша с тобой земля». За звание образцовых поборются более 140 школ и детских садов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам предлагают проявить креатив: высадить яблоневые аллеи в честь Года белорусской женщины, создать необычные цветочные композиции и оригинально оформить входные группы. Например, в 6-й гимназии к работам подключились дети, педагоги и родители – именно благодаря их совместным усилиям в 2025 году заведение получило звание «образцового» и теперь стремится его подтвердить.

Всеволод Лойко, учащийся Гимназии № 6 имени Ф.Э. Дзержинского Гродно:

В прошлом году мы высадили яблоневые сады. В этом году мы продолжим посадку, приуроченную к Году белорусской женщины, так как наши женщины самые красивые в мире. Мы выбрали самые интересные сорта. В этом нам помогли наши товарищи из Гродненского аграрного университета. Также мы хотим посадить косточковые растения, такие, как абрикосы и персики. Для этого мы активно облагораживаем и реконструируем сад.

Оксана Авдитовская, директор Гимназии № 6 имени Ф.Э. Дзержинского Гродно:

Рядом с участком для группы продленного дня мы придумали тоже новую композицию в нашем стиле – это новый габион в виде бабочки.

Марафон по благоустройству проводят в Гродно уже во второй раз – он помогает создавать комфортные и безопасные условия для обучения и воспитания детей.