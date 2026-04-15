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Ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений вводят в Беларуси

15 апреля 2026 16:46
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Президент подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административный ответственности». Это первая масштабная корректировка с момента их принятия в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусматриваются меры административного воздействия за ряд новых правонарушений: незаконные операции с цифровыми знаками (токенами), нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству, несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей. Отдельный блок посвящен защите традиционных ценностей. Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Расширены основания для освобождения от ответственности. Например, при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, или исправлении ошибок в статистических документах. 

Сделаны дополнительные шаги в сторону дебюрократизации административного процесса. Некоторые дела можно будет рассматривать без личного присутствия гражданина – по его письменной просьбе. Еще около 150 статей кодексов корректируются для приведения их в соответствие с другим законодательством. 

# Закон

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