Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади
Миллионы людей, для которых память о событиях победоносного 1945-го свята, у кого эта память в самом сердце, объединил День Победы. Ну а самыми яркими кадрами праздничного утра, безусловно, стал парад на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве.
За торжественным парадным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко. Вместе с российским Президентом, лидерами других государств и, конечно, ветеранами.
Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году парад прошел в особом формате – без военной техники. Такое решение было принято из соображений безопасности. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты: офицеры, сержанты, рядовые – наследники поколения победителей. Среди почетных гостей, конечно, ветераны, чью юность опалила война. Именно ради их подвига у стен Кремля звучал этот торжественный шаг. Самая зрелищная часть марша – воздушный строй.
В небе над Москвой под мощный рокот двигателей пронеслись экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, продемонстрировав безупречную слаженность и ювелирную точность управления на предельно малых высотах. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
Этот ритуал неизменно следует за парадным маршем и напоминает о той цене, которую народы СССР заплатили за май 1945-го. Сразу после окончания парада и памятной церемонии у стен московского Кремля Президент поделился своими впечатлениями с журналистами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я переживал, что его укоротили и думал: ну как получится. Но скажу, что очень даже хорошо, и у меня хорошие впечатления. Я хочу поздравить россиян с этим великим праздником. И как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто этому помешать нам не сможет, празднованию Великой Победы. Это наше достояние, терять нельзя.
По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы, конечно же, разделив радость этого праздника с миллионами соотечественников. Площадь Победы в белорусской столице – традиционно центральная локация этого дня.