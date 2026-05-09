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Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади

09 мая 2026 10:36
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Миллионы людей, для которых память о событиях победоносного 1945-го свята, у кого эта память в самом сердце, объединил День Победы. Ну а самыми яркими кадрами праздничного утра, безусловно, стал парад на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве.

Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади-2

За торжественным парадным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко. Вместе с российским Президентом, лидерами других государств и, конечно, ветеранами. 

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади-4

В этом году парад прошел в особом формате – без военной техники. Такое решение было принято из соображений безопасности. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты: офицеры, сержанты, рядовые – наследники поколения победителей. Среди почетных гостей, конечно, ветераны, чью юность опалила война. Именно ради их подвига у стен Кремля звучал этот торжественный шаг. Самая зрелищная часть марша – воздушный строй. 

В небе над Москвой под мощный рокот двигателей пронеслись экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, продемонстрировав безупречную слаженность и ювелирную точность управления на предельно малых высотах. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади-6

Этот ритуал неизменно следует за парадным маршем и напоминает о той цене, которую народы СССР заплатили за май 1945-го. Сразу после окончания парада и памятной церемонии у стен московского Кремля Президент поделился своими впечатлениями с журналистами.

Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я переживал, что его укоротили и думал: ну как получится. Но скажу, что очень даже хорошо, и у меня хорошие впечатления. Я хочу поздравить россиян с этим великим праздником. И как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто этому помешать нам не сможет, празднованию Великой Победы. Это наше достояние, терять нельзя.

По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы, конечно же, разделив радость этого праздника с миллионами соотечественников. Площадь Победы в белорусской столице – традиционно центральная локация этого дня.

# Александр Лукашенко # День Победы

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