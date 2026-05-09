Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади

Миллионы людей, для которых память о событиях победоносного 1945-го свята, у кого эта память в самом сердце, объединил День Победы. Ну а самыми яркими кадрами праздничного утра, безусловно, стал парад на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве.

За торжественным парадным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко. Вместе с российским Президентом, лидерами других государств и, конечно, ветеранами. Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году парад прошел в особом формате – без военной техники. Такое решение было принято из соображений безопасности. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты: офицеры, сержанты, рядовые – наследники поколения победителей. Среди почетных гостей, конечно, ветераны, чью юность опалила война. Именно ради их подвига у стен Кремля звучал этот торжественный шаг. Самая зрелищная часть марша – воздушный строй. В небе над Москвой под мощный рокот двигателей пронеслись экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, продемонстрировав безупречную слаженность и ювелирную точность управления на предельно малых высотах. После военного парада Александр Лукашенко и главы делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Этот ритуал неизменно следует за парадным маршем и напоминает о той цене, которую народы СССР заплатили за май 1945-го. Сразу после окончания парада и памятной церемонии у стен московского Кремля Президент поделился своими впечатлениями с журналистами.