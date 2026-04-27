«Учимся быть человечнее». Поговорили с кандидатом психологических наук о служении женщины в современном мире

Олег Лепешенков, СТВ: Вы еще являетесь и руководителем социальных мастерских при приходе храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», где люди с определенными ограничениями по здоровью, образовательными потребностями находят себе место в жизни. Расскажите о них, кто они?

Марина Кравцова, кандидат психологических наук, лауреат премии Президента Республики Беларусь за духовное возрождение:

Когда мы говорим о людях с ограниченными возможностями, в первую очередь, и даже у вас это прозвучало, делается акцент на ограничениях здоровья тех или иных, которые есть у этих людей. Но церковь является тем местом, где прежде всего человек является человеком вне зависимости от того, какого цвета у него кожа, какой национальности, какое у него состояние здоровья. И, конечно, для нас самым главным было создать такую атмосферу, не просто место заботы, не жалости, а человечности, отношения к людям, у которых есть те или иные заболевания, но это, прежде всего, люди, которые обладают не только нарушенными функциями, но еще и определенными талантами и достоинствами.

Это особенно стало видно, когда мы предложили те или иные виды деятельности, в которых неожиданно для родителей, для окружения этих людей вдруг мы узнали, что человек, у которого есть сложный диагноз, обладает талантом к рисунку, талантом к работе с деревом, талантом человека в общении, в поддержке другого человека, в выражении эмпатии. И это, конечно, особенно удивительно. Поэтому, как мне кажется, сегодня важно несколько иначе расставить акценты.

Мы учимся быть человечнее. Прежде всего, заповедь возлюбить ближнего своего, когда мы учимся быть добрее по отношению друг к другу, когда мы учимся понимать слабости другого человека.