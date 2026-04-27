В Беларуси засеяли половину площадей яровых культур

Впереди еще как минимум такой же объем работ. В Беларуси посеяна половина всех яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии укладываются в сроки, причем не в ущерб технологиям – все ради обеспечения продовольственной безопасности страны. Ближе всех к завершению работ Гродненская и Брестская области. Скидок на снег, град, дожди и сильный ветер – никто не делает. Параллельно с севом хозяйства уделяют должное внимание подкормке озимых, многолетних трав, внесению органики.