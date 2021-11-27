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Лукашенко по телефону пообщался с Алиевым. Что обсуждали президенты?

27 ноября 2021 11:52
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Новости Беларуси. 27 ноября Александр Лукашенко по телефону пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко по телефону пообщался с Алиевым. Что обсуждали президенты?-1

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Ильхам Алиев также проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Еще одной темой разговора стали взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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