Лукашенко по телефону пообщался с Алиевым. Что обсуждали президенты?

Новости Беларуси. 27 ноября Александр Лукашенко по телефону пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Ильхам Алиев также проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Еще одной темой разговора стали взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.